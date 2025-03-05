Tuyển Nhân viên kinh doanh CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa Nhà Sabay, 11A Hồng Hà, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tính chất công việc xuất khẩu làm việc 100% với đối tác nước ngoài nên đòi hỏi sự cống hiến thời gian trong những khung giờ ngoài hành chính (do đối tác trái múi giờ), nếu các bạn yêu thích công việc sale quốc tế và mong muốn công việc có tính chất tích luỹ theo thời gian thì mới nên nộp hồ sơ.

Làm việc trên môi trường thương mại điện tử: Alibaba, các trang B2B... và các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Whatsapp…

Tìm kiếm khách hàng, quảng bá mở rộng thị trường theo yêu cầu của phòng ban.

Thực hiện các hoạt động giao dịch, thương lượng đàm phán với khách hàng, nhận đơn đặt hàng, thống nhất về giá, sản phẩm, chất lượng, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng,...

Theo dõi và cập nhật thường xuyên cho khách hàng: tiến độ sản xuất, kế hoạch đóng hàng, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chứng từ, theo dõi vận chuyển, thúc đẩy thanh toán,...

Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi thực hiện đơn hàng đảm bảo các yêu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng, tiến độ, ...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh, có trách nhiệm trong công việc, có thái độ cầu tiến, chăm chỉ.

Làm việc với 100% khách nước ngoài nên yêu cầu khá về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nga.

Ưu tiên với các ứng viên tốt nghiệp trường Kinh Tế, Ngoại Ngữ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán hàng quốc tế.

Ưu tiên người biết sử dụng các phần mềm thiết kế.

Sử dụng vi tính văn phòng và internet thành thạo.

Kỹ năng xử lý công việc tốt

Tại CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của pháp luật và công ty

Thưởng lễ Tết, thưởng nóng nếu làm tốt

Du lịch, liên hoan công ty nhiều lần trong năm, tiệc sinh nhật

Phụ cấp khác: Thỏa thuận khi phỏng vấn

3 tháng đầu không áp doanh số

Môi trường làm việc chuyên cho dân sales nhạy bén và "đam mê mang USD về cho Tổ Quốc"

CYhair tự tin có đủ tài nguyên để Nhân Viên Kinh Doanh bán hàng đa quốc gia mà khách hàng phải thanh toán trước 100% trước khi sản xuất chứ không phải COD.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin