Tuyển Nhân viên kinh doanh Cong Ty TNHH Viet An Thai Binh Duong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cong Ty TNHH Viet An Thai Binh Duong
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 80/17/8 Ba Vân, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thu thập thông tin khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Bán các sản phẩm của công ty và theo dõi thanh toán.
- Tìm khách hàng mới và phát triển sản phẩm mới.
- Duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
- Duy trì và nâng cao doanh số bán hàng.
- Phối hợp với cấp trên đảm bảo mức tồn kho và công nợ tốt.
- Làm báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu từ công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ hóa học, vật liệu, Polyme.
- Biết giao tiếp bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Hoa và các ngôn ngữ khác là một ưu thế.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có khả năng làm việc độc lập, có thể chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng
làm việc theo nhóm.
- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tốt.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực bán hàng/sản xuất.
- Biết giao tiếp bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Hoa và các ngôn ngữ khác là một ưu thế.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có khả năng làm việc độc lập, có thể chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng
làm việc theo nhóm.
- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tốt.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực bán hàng/sản xuất.
Tại Cong Ty TNHH Viet An Thai Binh Duong Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong mội trường thân thiện, cởi mở, năng động.
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Viet An Thai Binh Duong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI