Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

- Liên hệ khách hàng theo data có sẵn của công ty cấp

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn của công ty cấp

- Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

-

Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

- Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo, chỉ cần yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập.

- Có laptop, smart phone và phương tiện đi lại.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG 5 – 10 TRIỆU.KHÔNG ÁP DOANH SỐ; KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG VẪN NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG CỨNG; KHÔNG ÁP KPI

LƯƠNG CỨNG 5 – 10 TRIỆU.KHÔNG ÁP DOANH SỐ; KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG VẪN NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG CỨNG; KHÔNG ÁP KPI

- Được phụ cấp 1.000.000 triệu/tháng. 1 tháng không đi muộn quá 3 buổi được thưởng 500k.

-

Được phụ cấp 1.000.000 triệu/tháng. 1 tháng không đi muộn quá 3 buổi được thưởng 500k.

- Phụ cấp thiết bị làm việc và phụ cấp tiền vé xe hàng tháng

Phụ cấp thiết bị làm việc và phụ cấp tiền vé xe hàng tháng

- Hoa hồng giao dịch: 80-180tr + thưởng hiệu quả công việc.

Hoa hồng giao dịch: 80-180tr + thưởng hiệu quả công việc.

- Được cung cấp nguồn hàng độc quyền, đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group...

Được cung cấp nguồn hàng độc quyền, đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group...

- Hỗ trợ chạy truyền thông từ 50 tới 100%, free tờ rơi, phướn, … và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

Hỗ trợ chạy truyền thông từ 50 tới 100%, free tờ rơi, phướn, … và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

- Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

- Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, … và các phúc lợi khác của công ty.

Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, … và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin