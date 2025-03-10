Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 114E Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đi thị trường tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các khách hàng mới
- Quản lý đơn hàng
- Đề xuất, tư vấn cho cấp trên các chính sách và phương án tăng doanh số.
- Tham gia lập kế hoạch phát triển thị trường.
- Thực hiện báo cáo về hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên: Nam, từ 25 tuổi đến 35 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sale ngành hàng tiêu dùng.
Ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sale ngành hàng tiêu dùng.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 10 - 15 triệu
Phụ cấp 2 triệu/1 tháng
Thưởng doanh số
Thưởng lương tháng 13
Thưởng lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch)
BHXH, BHYT: Công ty đóng 100%
Thời gian làm việc Giờ hành chính: Thứ 2 đến Thứ 7
Sáng 8:00 – 12:00 ; Chiều 13:00 – 17:00 (Chủ Nhật nghỉ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
