Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114E Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đi thị trường tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các khách hàng mới

- Quản lý đơn hàng

- Đề xuất, tư vấn cho cấp trên các chính sách và phương án tăng doanh số.

- Tham gia lập kế hoạch phát triển thị trường.

- Thực hiện báo cáo về hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam, từ 25 tuổi đến 35 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sale ngành hàng tiêu dùng.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10 - 15 triệu

Phụ cấp 2 triệu/1 tháng

Thưởng doanh số

Thưởng lương tháng 13

Thưởng lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch)

BHXH, BHYT: Công ty đóng 100%

Thời gian làm việc Giờ hành chính: Thứ 2 đến Thứ 7

Sáng 8:00 – 12:00 ; Chiều 13:00 – 17:00 (Chủ Nhật nghỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Foodscom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin