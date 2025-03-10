Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
- Hồ Chí Minh:
- 55 Trương Quốc Dung,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ trưởng phòng, giám đốc kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo kế hoạch được thực thi một cách đúng tiến độ, hiệu quả cao
Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh, đảm bảo mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp
Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số
Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng
Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh
Tham vấn cho CEO kế hoạch, chiến lược, chương trình kinh doanh
Báo cáo doanh thu định kỳ cho cấp trên, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên sales
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong ngành đào tạo, giáo dục, tuyển dụng)
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, nhanh nhẹn
Có khả năng chủ động trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Chịu được áp lực trong bán hàng
Có các kỹ năng: bán hàng/tư vấn khách hàng, thuyết phục, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội nâng cao năng lực và sự tự tin (thông qua các khóa đào tạo và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cao cấp)
Làm việc 7.5 giờ/ngày (8h30-17h30), từ thứ 2 đến thứ 6
Quà trong các dịp sinh nhật, lễ tết
Được khám sức khỏe, đi du lịch 1 năm/1 lần
Thưởng quý, năm, tháng 13 khi đạt KPI
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Môi trường làm việc hợp tác, đoàn kết, văn hóa tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
