Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - OPP - 05, tẩng 5, Khu Thương Mại Dịch Vụ, số 130 - 132 Hồng Hà, phường 09, quận Phú Nhuận, TP. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc kinh doanh, tư vấn, thuyết phục, chăm sóc khách hàng.

- Phiên dịch cho lãnh đạo, dịch các tài liệu liên quan do công ty cung cấp.

- Thiết lập, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh thu, giải quyết, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Nhận đơn hàng, làm việc với nhà cung cấp, xử lý và theo dõi tiến độ.

- Thực hiện soạn thảo, quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, thư chào hàng, bảng báo giá,...

- Báo cáo kết quả công việc và tiến độ với quản lý.

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi trực tiếp phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

- Nữ từ 23 - 35 tuổi.

- Tiếng Anh - tiếng Trung thành thạo. Có kỹ năng giao tiếp tốt: gọi và nghe điện thoại (không nói ngọng và nói lắp).

- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh. Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

- Linh hoạt, nhạy bén, có khả năng phân tích, thuyết phục khách hàng, đàm phán tốt. Sẵn sàng đi công tác.

- Nhiệt tình, hoà đồng, chủ động trong công việc, có thể chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15tr (VNĐ) thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6 và 8h00 - 12h00 thứ 7.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Du lịch, teambuiding 1 lần/năm.

- Thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.

- Thưởng lương tháng 13 theo năng lực cá nhân và tình hình công ty.

- Các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu

