Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- OPP

- 05, tẩng 5, Khu Thương Mại Dịch Vụ, số 130

- 132 Hồng Hà, phường 09, quận Phú Nhuận, TP. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc kinh doanh, tư vấn, thuyết phục, chăm sóc khách hàng.
- Phiên dịch cho lãnh đạo, dịch các tài liệu liên quan do công ty cung cấp.
- Thiết lập, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh thu, giải quyết, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.
- Nhận đơn hàng, làm việc với nhà cung cấp, xử lý và theo dõi tiến độ.
- Thực hiện soạn thảo, quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, thư chào hàng, bảng báo giá,...
- Báo cáo kết quả công việc và tiến độ với quản lý.
- Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi trực tiếp phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
- Nữ từ 23 - 35 tuổi.
- Tiếng Anh - tiếng Trung thành thạo. Có kỹ năng giao tiếp tốt: gọi và nghe điện thoại (không nói ngọng và nói lắp).
- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh. Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
- Linh hoạt, nhạy bén, có khả năng phân tích, thuyết phục khách hàng, đàm phán tốt. Sẵn sàng đi công tác.
- Nhiệt tình, hoà đồng, chủ động trong công việc, có thể chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15tr (VNĐ) thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6 và 8h00 - 12h00 thứ 7.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Du lịch, teambuiding 1 lần/năm.
- Thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.
- Thưởng lương tháng 13 theo năng lực cá nhân và tình hình công ty.
- Các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quảng Cáo Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: OPP-05, Tầng 5, Khu Thương Mại Dịch Vụ, Số 130-132 Hồng Hà , Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

