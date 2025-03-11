Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24A, Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn & bán hàng mỹ phẩm qua các nền tảng Facebook, Zalo,...
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ chốt đơn.
Quản lý đơn hàng, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi doanh số.
Tham gia các chiến dịch livestream, seeding & quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng online (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Có tinh thần chủ động, chịu khó, đam mê kiếm tiền và phát triển bản thân.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, Marketing online & kiến thức mỹ phẩm.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch công ty,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
