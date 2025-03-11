Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24A, Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn & bán hàng mỹ phẩm qua các nền tảng Facebook, Zalo,...

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ chốt đơn.

Quản lý đơn hàng, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi doanh số.

Tham gia các chiến dịch livestream, seeding & quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.

Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng online (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Có tinh thần chủ động, chịu khó, đam mê kiếm tiền và phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, Marketing online & kiến thức mỹ phẩm.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch công ty,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin