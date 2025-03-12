Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty DP Y-MED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, lên kế hoạch bán hàng và bán hàng tại khu vực được chỉ định.

Tạo đơn hàng và theo dõi hợp đồng, giấy tờ hồ sơ, thu hồi công nợ những đơn hàng phát sinh trong khu vực được phân công.

Công tác tại địa bàn được phân công 1 tuần/tháng (Yêu cầu: duy trì quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm thêm những khách hàng mới), phương tiện di chuyển: tự túc, ô tô, xe máy,... theo chính sách công tác của công ty).

Báo cáo: báo cáo công việc hàng ngày và khi đi công tác qua phần mềm báo cáo của công ty.

Lương cứng: 8 triệu - 10 triệu (Chưa bao gồm thưởng doanh số).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng Y- Dược hoặc Ngành kinh tế, Sinh viên vừa tốt nghiệp.

Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.

Giao tiếp tốt và có kỹ năng tạo mối quan hệ.

Yêu thích kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty DP Y-MED Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ.

Du lịch, team building, BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Thu nhập ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty DP Y-MED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin