Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 721 Trường Chinh, P.TTh, Q.Tân Phú,Tp.HCM, Quận Tân Phú

Tiếp nhận Laptop cần sửa chữa Điều Phối Viên

Tiếp nhận Laptop cần sửa chữa Điều Phối Viên

Kiểm tra máy và chẩn đoán tình trạng máy Laptop hiện tại và hướng sửa chữa/thay thế linh kiện, cuối cùng là báo giá.

Thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật: Thao tác kỹ thuật tháo lấp Laptop > thay thế linh kiện;Thao tác kỹ thuật cao (nếu có thể): khò đục IC, xử lý IC, CPU, Flash...hoặc sửa chữa Laptop trên Main, bo mạch,...

Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa

Tư vấn, hướng dẫn chủ máy sử dụng Laptop hiệu quả hơn sau khi sửa chữa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ: 20 - 35,

Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên liên quan đến các vị trí sửa chữa phần cứng Laptop.

Hiểu về linh kiện Laptop và biết sửa chữa thay thế.

Biết khò hàn, đóng Chipset, hàn mạch Mainboard sẽ là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Trung thực, chịu được áp lực công việc cao và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Lương: từ 10.000.000- 15.000.000 VNĐ trở lên (tùy khả năng kỹ thuật test đầu vào)

Hỗ trợ rủi ro sai sót quá trình thao tác

Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Công việc ổn định, LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG HÀNG NĂM

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật....

Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

