Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 721 Trường Chinh, P.TTh, Q.Tân Phú,Tp.HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận Laptop cần sửa chữa Điều Phối Viên
Kiểm tra máy và chẩn đoán tình trạng máy Laptop hiện tại và hướng sửa chữa/thay thế linh kiện, cuối cùng là báo giá.
Thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật: Thao tác kỹ thuật tháo lấp Laptop > thay thế linh kiện;Thao tác kỹ thuật cao (nếu có thể): khò đục IC, xử lý IC, CPU, Flash...hoặc sửa chữa Laptop trên Main, bo mạch,...
Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa
Tư vấn, hướng dẫn chủ máy sử dụng Laptop hiệu quả hơn sau khi sửa chữa.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên liên quan đến các vị trí sửa chữa phần cứng Laptop.
Hiểu về linh kiện Laptop và biết sửa chữa thay thế.
Biết khò hàn, đóng Chipset, hàn mạch Mainboard sẽ là một lợi thế.
Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Trung thực, chịu được áp lực công việc cao và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ rủi ro sai sót quá trình thao tác
Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Công việc ổn định, LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG HÀNG NĂM
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật....
Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM
