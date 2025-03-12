Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ quy trình sale dạng văn bản:

Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung sale (tin nhắn, kịch bản bán hàng) theo yêu cầu.

Theo dõi và cập nhật tiến độ liên hệ khách hàng.

Quản lý và tối ưu chatbot:

Thiết lập kịch bản chatbot cơ bản bằng các công cụ AI (như ChatGPT, deepseek, hoặc nền tảng tương tự).

Theo dõi hiệu quả chatbot, đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi khách hàng.

Phân tích dữ liệu bằng Excel:

Tổng hợp và xử lý dữ liệu bán hàng (doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, thông tin khách hàng).

Tạo báo cáo định kỳ (hàng tuần/tháng) bằng bảng biểu và biểu đồ Excel.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng bắt buộc:

Sale: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc hỗ trợ bán hàng.

AI: Hiểu biết cơ bản về công nghệ AI, từng sử dụng các công cụ chatbot hoặc AI hỗ trợ công việc (như Chat GPT, hoặc nền tảng tương tự).

Có khả năng quản lý/quản trị từ 1 năm là lợi thế.

Kỹ năng bổ sung:

Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tiếng Anh cơ bản (là một lợi thế, không bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 12tr/tháng (có thể lên đến 15tr nếu phù hợp).

Được đào tạo thêm về quy trình sale và công cụ AI nếu cần.

Cơ hội làm việc lâu dài và tăng lương dựa trên hiệu suất.

Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt.

Các chế độ lương, thưởng theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY

