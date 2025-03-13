Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương Mại Thuận Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

- Tư vấn, giới thiệu và chào bán các sản phẩm và dịch vụ năng lượng mặt trời của khách hàng doanh nghiệp.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Kết hợp với các bộ phận khách như thi công, bảo trì, kế toán… để kịp thời cập nhật với khách hàng và công ty về gói dự án năng lượng.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Thu thập thông tin thị trường, báo cáo kinh doanh.

- Nghiên cứu nhu cầu, đặc điểm của khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, xây dựng chính sách với đối tác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, Cơ điện, cơ khí hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales về năng lượng mặt trời, kỹ sư giám sát năng lượng mặt trời hoặc sales các ngành về kỹ thuật, máy móc, thiết bị công nghiệp…

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương Mại Thuận Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 8- 10tr + Hoa hồng dự án

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

-Được hưởng đầy đủ các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ… theo chính sách phúc lợi của công ty.

-Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô, công nghệ hiện đại nên rất thuận lợi trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệp làm việc.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

-Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tại Công ty. - Công việc ổn định và lâu dài.

=> Mức lương có thể được điều chỉnh tùy theo năng lực của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương Mại Thuận Phong

