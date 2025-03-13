Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MI BE-BE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE
- Hồ Chí Minh:
- 114A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn, bán hàng cho Khách hàng qua MXH
- Hiểu rõ về sản phẩm, thể hiện kiến thức chuyên môn về sản phẩm để thu hút khách hàng
- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng & follow khách hàng để chốt đơn
- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng thân thiết, VIP, mua thường xuyên, khách hàng cũ
- Livestream bán hàng theo lịch phân công của Quản lý cửa hàng, trực page
- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số và KPI hàng tháng
- Báo cáo công việc và kết quả bán hàng cho Leader theo ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp
- Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
- Giọng nói dễ nghe, có thể livestream là lợi thế
- Biết sử dụng phần mềm bán hàng, CRM hoặc Excel cơ bản
Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE Thì Được Hưởng Những Gì
- Được thưởng lương tháng 13, du lịch hàng năm
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE
