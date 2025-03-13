Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MI BE-BE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn, bán hàng cho Khách hàng qua MXH

- Hiểu rõ về sản phẩm, thể hiện kiến thức chuyên môn về sản phẩm để thu hút khách hàng

- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng & follow khách hàng để chốt đơn

- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng thân thiết, VIP, mua thường xuyên, khách hàng cũ

- Livestream bán hàng theo lịch phân công của Quản lý cửa hàng, trực page

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số và KPI hàng tháng

- Báo cáo công việc và kết quả bán hàng cho Leader theo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , Độ tuổi 22 – 35 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp

- Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

- Giọng nói dễ nghe, có thể livestream là lợi thế

- Biết sử dụng phần mềm bán hàng, CRM hoặc Excel cơ bản

Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: từ 10 – 15 triệu VNĐ/tháng tuỳ theo năng lực ( bao gồm lương cơ bản + thưởng theo kpis + thưởng theo số lượng + thưởng vượt kpis)

- Được thưởng lương tháng 13, du lịch hàng năm

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE

