Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Công Nghệ T-tech Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sabay, 99 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả SXKD tại Khu vực được giao.

2. Cam kết cùng với Nhóm kinh doanh hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.

3. Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình/ Dự án.

4. Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

5. Phải hoàn thành kế hoạch đề ra trong mỗi giai đoạn, từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm.

6. Phải tuân thủ mọi nội quy, quy chế, thủ tục hành chính của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

7. Báo cáo đầy đủ theo quy định của Công ty và của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ ĐH; Chuyên ngành môi trường, xây dựng, cơ điện, kỹ thuật. (Nữ không bắt buộc học chuyên ngành kỹ thuật).

2. Tuổi: Nam > 35; Nữ >33.

3. Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, ngoại giao tốt, thuyết phục khách hàng; Có khả năng bán hàng, làm dự án vốn NSNN.

4. Thành tạo tin học văn phòng: Words, excell, Powerpoint, email, Internet.

5. Biết cách tìm dự án, hiểu về quy trình và cách thức đấu thầu.

6. Sẵn sàng đi công tác. Có thể đọc và hiểu về sản phẩm Lò đốt rác, hiểu sản phẩm của đối thủ, tư vấn được cho khách hàng sau 1 tháng làm việc.

7. Phải biết lái xe, biết uống rượu, có quan hệ rộng;

8. Ưu tiên người đã làm việc về các dự án môi trường rác thải, nước thải.

Tại Công Ty CP Tập Đoàn Công Nghệ T-tech Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương theo năng lực: từ 10.000.000 – 15.000.000đ.

2. Thưởng Tết:từ 1 - 6 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến.

3. Thưởng Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, thưởng thành tích đặc biệt.

4. Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.

5. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước

6. Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết

7. Review lương 1 lần / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tập Đoàn Công Nghệ T-tech Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ

