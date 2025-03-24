Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 242/38 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ, tìm kiếm, gọi điện chào khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại về mặt hàng công ty: quần áo đồng phục.

Nắm vững thông tin liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm các đặc điểm, ưu điểm và tính năng của sản phẩm.

Xử lý các khiếu nại và thắc mắc từ khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp.

Tương tác và phối hợp với các bộ phận/ phòng ban để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được đề ra.

Chuẩn bị và lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần, quý, tháng và năm theo sự hướng dẫn từ cấp quản lý.

Tìm hiểu nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng bán hàng/tư vấn, kiến thức về ngành/sản phẩm, kiến thức về đối thủ cạnh tranh.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Sales, tư vấn. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tư vấn sản phẩm quà tặng,quần áo...

Có kỹ năng lắng nghe, truyền tải thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Có kỹ năng làm việc nhóm, phân tích giải quyết vấn đề linh động.

Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần ham học hỏi và phát triển bản thân.

Có kiến thức về marketing là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản, ngoài ra thêm các khoản khác từ lương hiệu suất, Commission KPI, thưởng thi đua…Thu nhập có thể vượt mức tùy theo năng lực ứng viên.

Tham gia BHXH, BHYT .

Lương tháng 13.

Review tăng lương hàng năm.

Tham gia du lịch cùng công ty hàng năm

Thời gian làm việc: từ 8h - 17h, từ Thứ 2 - Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Trung

