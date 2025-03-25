Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 66

- 68 Trần Văn Kiểu, Phường 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Dự án, nhà máy…
Tư vấn giải pháp: Phân tích nhu cầu, giới thiệu dòng máy phù hợp (công suất, thương hiệu, điều kiện lắp đặt...)
Chào báo giá và thương thảo hợp đồng: Báo giá, đàm phán các điều khoản Quản lý đơn hàng: Phối hợp với bộ phận Support (để đảm bảo tiến độ giao hàng và lắp đặt, nghiệm thu…)
Hỗ trợ sau bán hàng: Thanh toán, thanh lý… chăm sóc khách hàng
Báo cáo số và lập kế hoạch kinh doanh: Báo cáo theo yêu cầu, báo cáo/lập kế hoạch tiếp cận khách hàng mới…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh thiết bị máy móc công nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại học nghành liên quan vị trí tuyển dụng: QTKD, Kỹ thuật, Điện công nghiệp
Ưu tiên có sẵn danh sách khách hàng hoặc từng làm ngành liên quan máy phát điện, máy móc công nghiệp
Có hiểu biết về máy phát điện công nghiệp là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: theo kinh nghiệm từ 10 - 15 triệu đồng/ tháng
Bonus: hấp dẫn theo từng dự án
Được đào tạo: về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến: lên cấp quản lý nếu đạt thành tích
Hỗ trợ xăng xe, công tác phí.
Thưởng Lễ Tết
Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định Nhà nước
Du lịch, Teambuilding, YEP... cùng công ty
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN…), Chăm sóc sức khỏe theo qui định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 66-68 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

