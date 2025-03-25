Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 66 - 68 Trần Văn Kiểu, Phường 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Dự án, nhà máy…

Tư vấn giải pháp: Phân tích nhu cầu, giới thiệu dòng máy phù hợp (công suất, thương hiệu, điều kiện lắp đặt...)

Chào báo giá và thương thảo hợp đồng: Báo giá, đàm phán các điều khoản Quản lý đơn hàng: Phối hợp với bộ phận Support (để đảm bảo tiến độ giao hàng và lắp đặt, nghiệm thu…)

Hỗ trợ sau bán hàng: Thanh toán, thanh lý… chăm sóc khách hàng

Báo cáo số và lập kế hoạch kinh doanh: Báo cáo theo yêu cầu, báo cáo/lập kế hoạch tiếp cận khách hàng mới…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh thiết bị máy móc công nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại học nghành liên quan vị trí tuyển dụng: QTKD, Kỹ thuật, Điện công nghiệp

Ưu tiên có sẵn danh sách khách hàng hoặc từng làm ngành liên quan máy phát điện, máy móc công nghiệp

Có hiểu biết về máy phát điện công nghiệp là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: theo kinh nghiệm từ 10 - 15 triệu đồng/ tháng

Bonus: hấp dẫn theo từng dự án

Được đào tạo: về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Cơ hội thăng tiến: lên cấp quản lý nếu đạt thành tích

Hỗ trợ xăng xe, công tác phí.

Thưởng Lễ Tết

Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định Nhà nước

Du lịch, Teambuilding, YEP... cùng công ty

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN…), Chăm sóc sức khỏe theo qui định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Aps

