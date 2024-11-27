Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, hỗ trợ giới thiệu, tư vấn khách hàng
Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, MKT
Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22- 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên khối ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Nhân sự, Marketing...
Tác phong lịch sự, chỉn chu
Có niềm yêu thích kinh doanh
Có kinh nghiệm chốt sale, tư vấn bán hàng là một lợi thế
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000/tháng + hoa hồng từ 2% - 3% /giao dịch + Thưởng nóng
Được dẫn dắt bởi các Leaders nhiều kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kiến thức chuyên môn về Bất động sản
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Minh Minh Land
