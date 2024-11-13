Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Học, nắm vững, sử dụng thành thạo các sản phẩm của công ty.
Tìm kiếm, tư vấn demo Chữ ký số, Hợp đồng điện tử...
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm qua điện thoại, email, trực tiếp sau khi chuyển giao.
Các công việc khác theo yêu cầu
Tham gia góp ý chỉnh sửa, nâng cấp sản phẩm từ yêu cầu của khách hàng hoặc tự nhận thức của bản thân trong quá trình triển khai
Hỗ trợ bộ phận triển khai sản phẩm cho Khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam, Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành: CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, ...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, xây dựng bài giảng, bài thuyết trình.
Có khả năng đứng lớp, trình bày, thuyết trình, ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt
Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, ham học hỏi.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả
Sẵn sàng đi công tác
Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-15 triệu (tùy năng lực). Lương tháng 13
Lương kinh doanh theo doanh số
Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được traning đào tạo các công nghệ, sản phẩm trước khi đi triển khai
Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm, Trưởng phòng, ...).
Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ...
Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

