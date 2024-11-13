Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Học, nắm vững, sử dụng thành thạo các sản phẩm của công ty.

Tìm kiếm, tư vấn demo Chữ ký số, Hợp đồng điện tử...

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm qua điện thoại, email, trực tiếp sau khi chuyển giao.

Các công việc khác theo yêu cầu

Tham gia góp ý chỉnh sửa, nâng cấp sản phẩm từ yêu cầu của khách hàng hoặc tự nhận thức của bản thân trong quá trình triển khai

Hỗ trợ bộ phận triển khai sản phẩm cho Khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam, Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành: CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, ...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, xây dựng bài giảng, bài thuyết trình.

Có khả năng đứng lớp, trình bày, thuyết trình, ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt

Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, ham học hỏi.

Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả

Sẵn sàng đi công tác

Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-15 triệu (tùy năng lực). Lương tháng 13

Lương kinh doanh theo doanh số

Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được traning đào tạo các công nghệ, sản phẩm trước khi đi triển khai

Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm, Trưởng phòng, ...).

Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo.

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ...

Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin