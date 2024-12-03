Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GEWEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mở rộng thị trường cùng lãnh đạo, không áp KPI.

Tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng.

Lên kế hoạch, tham mưu, đề xuất ý kiến phát triển thị trường cho ban lãnh đạo phù hợp với mục tiêu chung của công ty.

Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng và trao đổi thông tin với khách hàng khi cần để tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Cập nhật tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Tổng hợp và báo cáo cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến kinh doanh như sản lượng, doanh thu, khách hàng và đối tác...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp tốt, nhân viên Nam

Ưu tiên từng có kinh nghiệm ở vị trí sale.

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, chịu khó đi công tác cùng sếp.

Tự tin, nhiệt tình, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GEWEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH sau 1 tháng thử việc, tháng thử việc hưởng 85%

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm, đến cuối năm không dùng hết ngày nghỉ phép sẽ quy ra tiền ngày công thực tế

Thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13, thưởng doanh số, thưởng cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GEWEI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin