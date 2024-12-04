Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 81, phố Đại Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề.

- Có chứng chỉ đào tạo nghề hoặc đã làm được công việc một cách độc lập.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 theo giờ hành chính.

Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, BHXH đầy đủ theo quy định.

- Thu nhập: 9 - 15 triệu/tháng.

- Lương tháng 13 và thưởng định kỳ, đột xuất.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP

