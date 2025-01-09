Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VILAPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VILAPA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 84 Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nắm vững kiến thức về sản phẩm của công ty
Gọi điện tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty và chốt đơn
Chăm sóc khách hàng sau bán: hướng dẫn sử dụng, theo dõi quá trình sử dụng sản phẩm của công ty,..
Giải quyết những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 20-30 tuổi
Khả năng làm việc nhóm,nhiệt tình, chăm chỉ
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH VILAPA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 20 triệu
Chỉ làm Hành chính, tháng nghỉ 2 thứ 7, 4 chủ nhật và 02 ngày phép cá nhân.
Môi trường siêu thân thiện, thoải mái
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm
Du lịch 2 lần/ năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VILAPA
