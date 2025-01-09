Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VILAPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 84 Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nắm vững kiến thức về sản phẩm của công ty

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty và chốt đơn

Chăm sóc khách hàng sau bán: hướng dẫn sử dụng, theo dõi quá trình sử dụng sản phẩm của công ty,..

Giải quyết những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 20-30 tuổi

Khả năng làm việc nhóm,nhiệt tình, chăm chỉ

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH VILAPA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20 triệu

Chỉ làm Hành chính, tháng nghỉ 2 thứ 7, 4 chủ nhật và 02 ngày phép cá nhân.

Môi trường siêu thân thiện, thoải mái

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm

Du lịch 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VILAPA

