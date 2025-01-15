Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 36/147A Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty.

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp.

Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...

Các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Được đào tạo Nghiên cứu thị trường khách hàng và số liệu hoạt động Marketing của cty, của đối thủ

Được Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch marketing

Đước hướng dẫn Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng

Được tham gia Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Được tìm hiểu Hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp

Được làm việc với hệ thống báo cáo công việc chuyên nghiệp theo Quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ứng viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành về Kinh doanh, MKT, Kinh tế

· Ứng viên yêu thích kinh doanh, Marketing.

· Sử dụng tốt Microsoft Office và các ứng dụng của Google, MXH.

· Có tư duy logic, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

· Trung thực, ham học hỏi. Nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

· Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cơ bản 5.000.000 - 7.500.000 + 650K hỗ trợ ăn trưa + doanh số

· Thu nhập TB 10-15tr hoặc hơn tùy năng lực

· Cấp điện thoại smartphone và sim để phục vụ công việc

· Thưởng doanh số theo kết quả làm việc: 1.5% doanh số/khách hàng mới; 1% doanh số/khách hàng đang lấy hàng đến bao giờ dừng hợp tác.

· Được đào tạo sử dụng các công cụ Sales & Marketing FB, Zalo, TIKTOK,…

· Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

· Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện.

· Khen thưởng thi đua phòng ban theo tuần, theo tháng.

· Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

