Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn và mời các doanh nghiệp tham gia triển lãm Green Eco 2025.

• Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác.

• Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai theo mục tiêu doanh số.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công tác tổ chức triển lãm.

• Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành triển lãm, sự kiện, quảng cáo.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

• Năng động, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc.

• Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10 - 15 triệu VNĐ + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

• Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng Lễ, Tết.

• Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh và kiến thức chuyên ngành.

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

• Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

