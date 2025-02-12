Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn và mời các doanh nghiệp tham gia triển lãm Green Eco 2025.
• Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác.
• Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai theo mục tiêu doanh số.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công tác tổ chức triển lãm.
• Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi.
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành triển lãm, sự kiện, quảng cáo.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
• Năng động, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10 - 15 triệu VNĐ + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.
• Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng Lễ, Tết.
• Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh và kiến thức chuyên ngành.
• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
• Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Room.1001, 10th Floor, Building 71 Nguyen Chi Thanh, Dong Da Dist, Hanoi City

