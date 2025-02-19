Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- TRÀNG TIỀN PLAZA,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định và nội quy của Công ty cũng như của trung tâm thương mại.
- Luôn học hỏi và trao dồi kiến thức về tất cả sản phẩm của Công ty.
- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Phải bảo đảm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho khách hàng về Công ty, sản phẩm, thương hiệu….để từ đó làm hài lòng khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với Công ty.
- Thu thập thông tin chi tiết từ khách hàng theo yêu cầu nhằm hỗ trợ Công ty về mặt dịch vụ khách hàng.
- Kiểm tra hàng hóa thường xuyên để bảo đảm hàng hóa luôn có đủ tem giá, tem tiếng việt theo quy định của Công ty.
- Kiểm tra số lượng, tình trạng hàng hóa theo lịch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Giám sát và Công ty.
- Vệ sinh sản phẩm, cơ sở vật chất quầy kệ hàng ngày nhằm duy trì vệ sinh sạch sẽ tại cửa hàng.
- Có trách nhiệm liên hệ bộ phận Kho để đặt hàng sản phẩm và các hàng dùng cần thiết cho cửa hàng.
- Hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, Trưởng nhóm, Giám sát cũng như các bộ phận khác trong Công ty để bảo đảm vấn đề kinh doanh tại cửa hàng được điều hành tốt.
- Báo cáo ngay lập tức cho Trưởng nhóm/Giám sát/ Ban giám đốc khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra tại cửa hàng.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng nhóm/Giám sát/ Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 18 đến 30 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và đam mê trong nghề bán hàng.
- Chịu được áp lực công việc
- Đặc biệt: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Có kinh nghiệm sale trong ngành mỹ phẩm là 1 lợi thế

Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.240.000đ + phụ cấp cơm ca: 30.000đ/ngày + hoa hồng 4% / sản phẩm - Target shop: Thu nhập trung bình từ 10-15tr trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

