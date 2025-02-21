Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đại Kim, Phường Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn.

- Tiếp nhận Data gọi điện, tư vấn chốt đơn sản phẩm theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...

- Chăm sóc, khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm.

- Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống.

- Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.

- Báo cáo ngày/tuần/tháng theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân.

- Độ tuổi: không yêu cầu

- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, chăm chỉ.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và nắm bắt tâm lý Khách hàng là một lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có kinh nghiệm trong các công việc tương đương.

- Có khả năng học hỏi nhanh

- Có kinh nghiệm trong ngành nghề quảng cáo là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu – 15 triệu (theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng + %Doanh thu.

- Gọi data nóng từ đội MKT, khách hàng có sẵn nhu cầu.

- Nhận lương ngày 10 hàng tháng, đượcxét tăng lương định kỳ

- Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân

- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Được nghỉ phép hàng năm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.