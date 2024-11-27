Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả Công việc

Bạn có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay và muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi đổi mới và xuất sắc là kim chỉ nam cho mọi hoạt động? Tại Hong Ngoc Ha Travel, chúng tôi cam kết mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp cho những cá nhân tài năng, đồng thời duy trì sự bền vững và tin cậy trong mọi mối quan hệ. Với vị trí Chuyên viên Kinh doanh Vé máy bay phụ trách khách hàng đại lý/Chuyên viên Kinh doanh Vé máy bay phụ trách khách hàng doanh nghiệp, bạn sẽ có cơ hội trở thành một phần của đội ngũ năng động, sáng tạo và dẫn đầu trong ngành dịch vụ hàng không. Hãy gia nhập và cùng chúng tôi xây dựng những bước tiến đột phá.

1/ Chuyên viên Kinh doanh Vé máy bay phụ trách khách hàng đại lý

Số lượng: 3

Sale khách hàng mới:

- Tìm kiếm và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ của HNH với các đại lý, công ty du lịch, các cá nhân có nhu cầu mua vé để bán lại, mua cho cá nhân và người thân sử dụng.

- Cung cấp các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ/chăm sóc/hậu mãi thích hợp cho khách hàng nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ và phát triển mạng lưới khách hàng lẫn đối tác tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng để họ mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của HNH

Chăm sóc/hỗ trợ khách hàng hiện hữu:

- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại.

- Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

- Kết hợp với các phòng ban để hỗ trợ, chăm sóc và điều chỉnh chính sách phù hợp cho khách hàng.

- Lên danh sách khách hàng tiềm năng để chào dịch vụ

- Làm hợp đồng và các biên bản, hồ sơ khác

- Làm báo cáo cho BLĐ.

- Gọi điện, chat, gặp gỡ chăm sóc khách hàng.

- Làm chính sách chiết khấu, chính sách thu phí dịch vụ.

- Liên hệ các hãng/đơn vị cung cấp dịch vụ để giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng đối với các hãng/đơn vị cung cấp dịch vụ

- Liên hệ với Đại lý để giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng khi hàng chi có yêu cầu từ các hãng/đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Email /chat/gọi điện cập nhật các chương trình khuyến mãi, chính sách, bảng giá,....

- Lên danh sách tặng quà sinh nhật/lịch tết/quà tết/trung thu và các dịp đặc biệt khác

- Đi tặng lịch tết, quà sinh nhật, quà tết, quà trung thu cho khách hàng

- Nhắc nhở /thăm hỏi các khách hàng có công nợ xấu

- Kết hợp kế toán thu hồi công nợ khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng liên qua đến nghiệp vụ vé

- Hướng dẫn khách hàng cách đặt chỗ - xuất vé

- Làm các biên bản/hồ sơ/chứng từ liên quan đến chính sách và thanh toán cho khách hàng.

- Theo dõi doanh số định kỳ hàng tuần/hàng tháng/hàng quí của khách hàng

- Liên hệ chào thêm các dịch vụ hiện hữu của HNH

- Kết hợp các phòng ban khác xử lý những khiếu nại/phản ảnh của khách hàng

- Chạy các chương trình up sale tùy giai đoạn (famtrip, thưởng doanh số...

- Làm công văn/chứng từ liên quan đến yêu cầu cụ thể của khách hàng.

2/ Chuyên viên Kinh doanh Vé máy bay phụ trách khách hàng doanh nghiệp

Số lượng: 2

Sale khách hàng mới:

- Tìm kiếm và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ của HNH với các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

- Cung cấp các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ/chăm sóc/hậu mãi thích hợp cho khách hàng nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo hiệu quả kinh doanh.

- Tìm kiếm, tạo dựng và duy trì mối quan hệ, phát triển mạng lưới khách hàng lẫn đối tác tiềm năng trên các lĩnh vực, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục các đối tượng khách hàng để họ mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của HNH.

Chăm sóc/hỗ trợ khách hàng hiện hữu:

- Chăm sóc, và duy trì mạng lưới khách hàng hiện hữu.

- Kết hợp với các phòng ban để đưa các chính sách và giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề, vướng mắc, nhu cầu của khách hàng, luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

- Theo dõi doanh số định kỳ của khách hàng để kịp thời điều chỉnh (Bao gồm tổng hợp, báo cáo số liệu theo yêu cầu của khách hàng, phân tích kinh doanh).

- Thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi của Hãng hàng không, đối tác đến khách hàng phụ trách.

- Tìm kiếm và lên danh sách khách hàng tiềm năng để chào dịch vụ.

- Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản, công văn, và hồ sơ khác...

- Làm hồ sơ thầu, báo giá dịch vụ, tham gia đấu thầu, thuyết trình sản phẩm, đàm phán hợp đồng.

- Làm và xây dựng hồ sơ năng lực.

- Tổng hợp các loại báo cáo cho khách hàng và/hoặc cho BLĐ.

- Chủ động gọi điện, chat, gặp gỡ chăm sóc khách hàng định kỳ.

- Email /chat/gọi điện cập nhật các chương trình khuyến mãi, chính sách, bảng giá...

- Lên danh sách tặng quà sinh nhật/lịch tết/quà tết/trung thu và các dịp đặc biệt khác.

- Đi tặng lịch tết, quà sinh nhật, quà tết, quà trung thu cho khách hàng.

- Phối hợp theo dõi và thu hồi công nợ, đánh giá rủi ro công nợ và các vấn đề liên quan khác.

- Làm các biên bản/hồ sơ/chứng từ liên quan đến chính sách và thanh toán cho khách hàng.

- Cập nhật, điều chỉnh chính sách tùy giai đoạn cho khách hàng.

- Liên hệ chào thêm các dịch vụ hiện hữu, upsales và cross sales các dịch vụ, hỗ trợ/phối hợp tìm kiếm giải pháp cho dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Kết hợp các phòng ban xử lý những khiếu nại/phản ảnh của khách hàng.

- Phân tích, đề xuất giải pháp, tăng hiệu quả công việc/kinh doanh.

- Đại diện Công ty/phòng kinh doanh tham gia các hoạt động kết nối khách hàng/đối tác/các sự kiện trong giờ/ngoài giờ, trong nước/ ngoài nước.