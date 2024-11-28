Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
- Hồ Chí Minh:
- số 52, đường số 3, P 10, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn bán hàng Online; Gọi điện thoại; Tại showroom và gặp khách hàng ...Ghi nhận nhu cầu, tư vấn đàm phán & chốt sale.
Phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm nội thất cao cấp cho cửa hàng Vàng bạc trang sức
Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng của công ty
Đề xuất các phương án bán hàng hiệu quả với nhóm khách hàng được giao
Tham gia các hoạt động truyền thông Marketing trong tất cả các plan kế hoạch
Chăm sóc & hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tự tin khi gặp khách hàng
Có kỹ năng tổ chức công việc & quản lý thời gian hiệu quả
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
Kỹ năng làm việc nhóm
Sẵn sàng học hỏi cái mới & hợp tác làm việc liên phòng tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định nhà nước và công ty
Được training về sản phẩm và tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI