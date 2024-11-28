Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 52, đường số 3, P 10, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

Tư vấn bán hàng Online; Gọi điện thoại; Tại showroom và gặp khách hàng ...Ghi nhận nhu cầu, tư vấn đàm phán & chốt sale.

Phát triển thị trường, tìm kiếm tư vấn khách hàng có nhu cầu về sản phẩm nội thất cao cấp cho cửa hàng Vàng bạc trang sức

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh với tất cả các khách hàng của công ty

Đề xuất các phương án bán hàng hiệu quả với nhóm khách hàng được giao

Tham gia các hoạt động truyền thông Marketing trong tất cả các plan kế hoạch

Chăm sóc & hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh mãng trang sức, quảng cáo, tư vấn...

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tự tin khi gặp khách hàng

Có kỹ năng tổ chức công việc & quản lý thời gian hiệu quả

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Kỹ năng làm việc nhóm

Sẵn sàng học hỏi cái mới & hợp tác làm việc liên phòng tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Xét tăng lương/ vị trí hằng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định nhà nước và công ty

Được training về sản phẩm và tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển

