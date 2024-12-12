Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 159 Võ Văn Bích,Ấp 1, X.Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, HCM., Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xử lý cáccông việc bán hàng , hỗ trợ và làm theo hướng dẫn của phòng KD

- Chăm sóc khách hàng: Liên lạc với khách hàng và các đại lý qua điện thoại. Thăm hỏi, cập nhật thông tin đến khách hàng. Xây dựng, duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng chủ chốt.

- Bán hàng qua điện thoại: Liên lạc với các khách hàng cũ và tiềm năng. Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các giải pháp phù hợp với nhu cầu, khả năng, điều kiện của khách hàng.

- Hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị tài liệu, công cụ hỗ trợ cho NVKD trong quá trình bán hàng. Thực hiện báo giá, hợp đồng khách hàng. Phối hợp đôn đốc tiến độ giao hàng, thu hồi công nợ.

- Quản lý hàng bán: Kiểm soát đơn hàng, tình trạng hàng hoá, số liệu tồn kho. Theo dõi sản lượng và lên kế hoạch nhập hàng. Kiểm soát từ khâu đặt hàng cho đến khi hàng về, đi.

- Kiểm soát đơn vị vận chuyển: Thương lượng hợp đồng và mức giá với các đơn vị giao nhận vận chuyển, kho bãi và các bên cung cấp dịch vụ liên quan; đạt chất lượng và hiệu quả chi phí.

- Lưu trữ số liệu: Ghi chép, lưu trữ đầy đủ tất cả các số liệu có liên quan đến công tác kinh doanh.

- Tập hợp và phân tích: Tập hợp các số liệu hàng tuần. Thống kê và đo lường doanh số của sản phẩm, khách hàng, nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ tuổi từ 25 – 35

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo Ms Office, PM MISA

- Tư duy logic, có kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp thông tin

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệtốt với mọi người .

- Có tinh thần cầu tiến, lắng nghe và trung thực là một lợi thế .

Tại Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương căn bản + phụ cấp + hoa hồng - thõa thuận theo năng lực

- Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN

- Phụ cấp cơm , xăng xe, nhà trọ

- Thưởng lễ, tết

- Hỗ trợ công cụ làm việc như Laptop,ĐT

- Môi trường năng động, thân thiện, được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.

- Thứ 7 được về sớm sau 12h nếu làm xong việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin