Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Triển khai bán hàng doanh nghiệp

Lập phương án kinh doanh chi tiết để triển khai kế hoạch bán hàng B2B đã được phê duyệt.

Phối hợp với các bộ phận Marketing, Ngành hàng... xây dựng kế hoạch bán hàng cho kênh doanh nghiệp

Trực tiếp giao dịch, đàm phán với khách hàng B2B trên nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa về lợi ích cho công ty và khách hàng để thiết lập các điều khoản và điều kiện của hợp đồng như giá cả, điều kiện, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, phương thức giao hàng….

Đầu mối phối hợp với Logistic, ngành hàng tiến hành tiếp nhận các đơn đặt hàng của khách hàng B2B, tổ chức giao nhận hàng theo các quy định trong đơn hàng.

2. Phát triển thị trường

Phát triển thị trường, tìm kiếm các khách hàng B2B mới và xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác.

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các hoạt động tiếp thị truyền thông, PR – Marketing tại các địa bàn tiềm năng.

Quản lý mạng lưới khách hàng B2B và phối hợp với phòng Tài chính –Kế toán thực hiện đánh giá, xếp loại cho từng khách hàng B2B theo tiêu chí và quy định của Công ty.

3. Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp

Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm kỹ thuật

Hỗ trợ công tác điều phối bảo hành, cài đặt sản phẩm của khách hàng

Xử lý các vấn đề khiếu nại phát sinh trong thẩm quyền

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị/ CNTT

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng dự án, B2B

Tin học văn phòng: thành thạo Office

Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán

Làm việc nhóm, chủ động trong công việc, ham học hỏi

Chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao

Tính cách: Trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, chịu áp lực cao, chăm chỉ

Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng bán hàng, giao tiếp thuyết phục, duy trì mối quan hệ khách hàng, có khả năng gây dựng tình cảm và sự tin cậy nơi khách hàng

Kiến thức: Am hiểu về các thiết bị Máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị ICT là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương + phụ cấp cơm/ xăng xe/ điện thoại + thưởng doanh số

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương Gross

Lương tháng 13

Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiên, phát triển cùng Công ty

Daily food hấp dẫn (trái cây, trà, cafe, bánh kẹo..)

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, được hưởng đầy đủ BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hấp dẫn theo chính sách riêng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

