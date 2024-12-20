Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 930 Quốc lộ 13 Phường Hiệp Bình Phước , Thủ Đức

Nhân viên kinh doanh

Hoàn thành doanh số theo chỉ tiêu công ty

Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh

Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại

Thực hiện các chương trình khuyến mãi, hậu mãi

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, các ngành có liên quan.

Có trên2 nămkinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên: xông hơi khử trùng hàng xuất khẩu, kiểm soát côn trùng dịch hại, xuất nhập khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thực vật...

Độ tuổi: Từ25 trở lên, sức khỏe tốt.

Có kiến thức về bán hàng và marketing.

Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cb từ 9-15 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực chưa bao gồm hoa hồng doanh số).

Có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động, Luật BHXH.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Được xét duyệt tăng lương định kỳ và thưởng theo kết quả công việc.

Du lịch 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu

