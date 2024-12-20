Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 930 Quốc lộ 13 Phường Hiệp Bình Phước , Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hoàn thành doanh số theo chỉ tiêu công ty
Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại
Thực hiện các chương trình khuyến mãi, hậu mãi
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, các ngành có liên quan.
Có trên2 nămkinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên: xông hơi khử trùng hàng xuất khẩu, kiểm soát côn trùng dịch hại, xuất nhập khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thực vật...
Độ tuổi: Từ25 trở lên, sức khỏe tốt.
Có kiến thức về bán hàng và marketing.
Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cb từ 9-15 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực chưa bao gồm hoa hồng doanh số).
Có cơ hội thăng tiến.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động, Luật BHXH.
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
Được xét duyệt tăng lương định kỳ và thưởng theo kết quả công việc.
Du lịch 01 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
