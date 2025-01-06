Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 67 Đào Duy Anh, phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1/ Lập kế hoạch kinh doanh:

Phân tích thị trường, đánh giá tiềm năng khách hàng và đối thủ

Xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết theo tháng/ năm/ quý

Đề xuất các chiến lược bán hàng, trưng bày hàng hóa hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra

2/ Giám sát hoạt động bán hàng:

Theo dõi doanh số bán hàng, dữ liệu khách hàng và các chỉ tiêu kinh doanh

Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cấp trên.

Nhận diện các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục.

3/ Phát triển thị trường:

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.

Mở rộng thị trường sang các khu vực mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng

4/ Thực hiện các công việc khác

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Cập nhật kiến thức về thị trường, sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Tuân thủ các quy định và chính sách của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 2 năm kinh nghiệm direct sales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành gia dụng, thời trang, kinh nghiệm sales quà tặng doanh nghiệp.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.

Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương & Thưởng:

Lương cạnh tranh, mức lương cơ bản hấp dẫn từ 10 - 15 triệu + Thưởng Hoa Hồng + Thưởng năng lực + thưởng nóng + thưởng quý.

2/ Thời gian thử việc 02 tháng

3/ Chế độ phúc lợi:

Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm

Nghỉ ốm/ Nghỉ thai sản/ BHXH Theo quy định Luật Lao Động

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, tiệc do Công ty tổ chức riêng.

4/ Đào tạo và phát triển:

Thường xuyên được training năng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc.

Cơ hội thăng tiến, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG

Được làm việc cùng đội ngũ Quản lý có kinh nghiệm trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.