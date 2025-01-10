Tuyển Nhân viên kinh doanh Eden Farm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4 Đường D5, Khu Nam Long, Quận 9, Hồ Chí Minh

1. Phát triển kênh bán hàng B2B:

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các ngân hàng, công ty lớn, và các tổ chức có lượng nhân viên đông đảo.

• Tiếp cận, đàm phán, và chốt hợp đồng bán các sản phẩm lẻ hoặc combo cho nhân viên tại:

• Ngân hàng

• Công ty bảo hiểm

• Các tập đoàn công nghệ

• Các công ty sản xuất, khu công nghiệp

• Công ty du lịch, lữ hành

• Bệnh viện, phòng khám tư nhân

• Các trường đại học, tổ chức giáo dục lớn

• Các công ty bất động sản

• Các công ty logistics và vận tải.

2. Triển khai kế hoạch bán hàng:

• Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu.

• Tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, workshop, hoặc chương trình ưu đãi tại trụ sở khách hàng.

3. Quản lý doanh số và hiệu quả kinh doanh:

• Đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý/năm theo kế hoạch đề ra.

• Theo dõi hiệu quả bán hàng và đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược kinh doanh.

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan:

• Làm việc với bộ phận Marketing để xây dựng các chương trình ưu đãi, nội dung quảng bá phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

• Đảm bảo quy trình giao hàng, thanh toán và chăm sóc khách hàng diễn ra suôn sẻ.

5. Chăm sóc khách hàng và phát triển tệp khách hàng tiềm năng:

• Theo dõi và duy trì mối quan hệ sau bán với các khách hàng doanh nghiệp.

• Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng thông qua nghiên cứu thị trường và networking.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan (Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc tương đương).

2. Kinh nghiệm:

• Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh B2B hoặc bán hàng cho các đối tượng doanh nghiệp, ngân hàng.

• Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ tốt trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, hoặc công ty lớn.

3. Kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

• Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

• Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ CRM (nếu có).

4. Tố chất cá nhân:

• Năng động, nhiệt huyết, yêu thích kinh doanh và không ngại thử thách.

• Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

• Có khả năng chịu áp lực doanh số và thích ứng nhanh với thị trường.

Tại Eden Farm Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 10 - 15 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực).

• Hoa hồng hấp dẫn: Theo doanh số (không giới hạn).

• Thưởng nóng: Khi đạt thành tích vượt chỉ tiêu.

• Hỗ trợ chi phí đi lại và công tác.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.

• Đào tạo kỹ năng bán hàng và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Thưởng hiệu quả làm việc, Du lịch hàng năm, Team building, Thưởng tháng 13, Bảo hiểm xã hội

