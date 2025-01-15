Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/14 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thu thập, tổng hợp, cập nhật Danh mục khách hàng, chính sách bán hàng, hợp đồng/thỏa thuận của khách hàng.

- Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng...

- Quản lý & đôn đốc công nợ khách hàng thông qua số liệu PKT

- Xây dựng các giải pháp (sản phẩm & dịch vụ) nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Thực hiện tư vấn sản phẩm & dịch vụ chokhách hàng

- Xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy đẩy bán hàng hóa dịch vụ

- Lập hợp đồng/thỏa thuận với khách hàng

- Tiếp nhận yêu cầu hàng hóa dịch vụ của khách hàng

- Tính giá, kiểm tra khả dụng của hàng hóa, tín dụng (công nợ, hạn mức...)

- Tìm kiếm & đề xuất các giải pháp đáp ứng hàng hóa cho khách hàng

- Thực hiện các chứng từ liên quan đến hàng hóa dịch vụ cung ứng cho khách hàng

- Theo dõi tiến trình thực hiện đơn đặt hàng, hợp đồng/thỏa thuận & xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng.

- Đề xuất thanh toán theo điều khoản hợp đồng/thỏa thuận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

- Nhạy bén, bền bỉ, kiên trì, hiểu biết về sản phầm, dịch vụ của Công ty

- Có tư duy dịch vụ khách hàng. - Khả năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục.

- Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định

- Có khả năng tổ chức & quản lý thời gian.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ

- Năng lực giải trình

- Khả năng học hỏi & ứng dụng

- Kỹ năng quản trị rủi ro

- Tinh thần trách nhiệm.

- Có ý thức kỷ luật trong công việc.

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Hiểu biết và tuân thủ hệ thống của Công ty.

- Thực hiện đúng các quy định về Bảo mật thông tin của Công ty và bảo mật thông tin trong phạm vi công việc được giao.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương hàng tháng, thưởng theo KPIs

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, chế độ thai sản,...

- Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...

- Tăng lương theo định kỳ

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

- Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia

