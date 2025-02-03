Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 63/2B Lê Văn Sỹ Phường 13 Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn khách hàng về các thuộc tính của sản phẩm/ dịch vụ (được hướng dẫn và đào tạo);
Được cung cấp Data khách hàng;
Chăm sóc khách hàng trong quá trình tư vấn, sau bán hàng;
Hợp tác với bộ phận liên quan để phát triển các chiến lược bán hàng mới;
Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên;
Các công việc khác được yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo;
Thích giao tiếp;
Năng động, ham học hỏi và có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt;
Ưu tiên ứng viên có định hướng tìm công việc gắn bó lâu dài;
Chịu khó học hỏi, chăm chỉ, cẩn thận
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập sinh KD (không có kinh nghiệm): 3tr/tháng (tùy theo năng lực) + thưởng hiệu suất + KPI (được leader hướng dẫn đáp ứng KPI);
Trợ lý KD (kinh nghiệm 1-3 năm): 5tr/tháng (tùy theo năng lực) + thưởng hiệu suất + KPI (được leader hướng dẫn đáp ứng KPI); thu nhập thực tế 10-15tr/tháng
Ứng viên có kinh nghiệm và năng lực được trao đổi đề xuất mức lương theo mong muốn
Du lịch 1 lần/năm;
Hỗ trợ điện thoại, tiền điện thoại, chi phí làm việc (nếu có);
Môi trường làm việc hòa đồng, được đồng nghiệp tạo cơ hội phát huy năng lực;
Được đào tạo kỹ năng – Kiến thức làm việc;
Cơ hội thăng tiến theo năng lực;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
