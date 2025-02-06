Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 212 Phan Văn Hân, P.17,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực page và tư vấn khách theo data được cung cấp sẵn
Xây dựng và tìm nguồn khách riêng của từng cá nhân
Chăm sóc học viên các lớp tại trung tâm
Nhận công việc trực tiếp theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, vui vẻ
Có kinh nghiệm tư vấn viên một lợi thế
Có máy tính riêng để làm việc
Không yêu cầu tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7,500,000 – 15,000,000 VNĐ + Hoa hồng
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Được học 1 khóa tiếng Trung miễn phí khi làm việc trên 06 tháng
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn : BHXH,thưởngKPI,.....
Du lịch, teambuilding theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH
