Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212 Phan Văn Hân, P.17,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực page và tư vấn khách theo data được cung cấp sẵn

Xây dựng và tìm nguồn khách riêng của từng cá nhân

Chăm sóc học viên các lớp tại trung tâm

Nhận công việc trực tiếp theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, vui vẻ

Có kinh nghiệm tư vấn viên một lợi thế

Có máy tính riêng để làm việc

Không yêu cầu tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7,500,000 – 15,000,000 VNĐ + Hoa hồng

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Được học 1 khóa tiếng Trung miễn phí khi làm việc trên 06 tháng

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn : BHXH,thưởngKPI,.....

Du lịch, teambuilding theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH

