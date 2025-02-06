Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 3, tòa nhà Nice, số 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu công ty
Văn Phòng Đại Diện Kukdong Mes Limited Tại TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Nice, số 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM.
Quy mô: 25 - 99 nhân sự
Website: www.usedcontainer.co.kr
Chúng tôi chuyên kinh doanh container, với mạng lưới toàn cầu và trụ sở chính tại Hàn Quốc. Do nhu cầu mở rộng tại Việt Nam, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Sales Admin.
Mô tả công việc
• Hỗ trợ các công việc liên quan đến Sales (chủ yếu làm việc qua hệ thống và email):
• Liên hệ depot, cấp container cho khách hàng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng và xử lý khiếu nại.
• Nhập dữ liệu vào hệ thống.
• Xuất, nhập hóa đơn và theo dõi thanh toán.
• Thực hiện các công việc hợp pháp khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, không yêu cầu kinh nghiệm.
• Tiếng Anh giao tiếp khá , có khả năng làm việc qua điện thoại và email.
• Có tư duy logic, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt.
• Độ tuổi: 20 - 28. Có tinh thần học hỏi, tự giác và có trách nhiệm.

Tại Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10 - 15 triệu VND/tháng + hoa hồng sau thời gian thử việc.
• Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 17h30), nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.
• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động Việt Nam.
• Chế độ thưởng & Incentive hấp dẫn theo chính sách công ty.
• Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp.
________________________________________
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Nice, số 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện Jj Mes Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 301, Tầng 3, Số 39 - 41 Lê Thạch - phường 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

