Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp SHG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - PHAM VĂN HƠN,Hồ Chí Minh

-Tím kiếm khách hàng mới ,phát triển thị trưởng .

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại chăm sóc khách hàng cũ

- Hỗ trợ thực hiện hợp đồng mua bán

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty, giải quyết thắc mắc của khách hàng

* Nhanh nhẹn , khéo léo , khả năng thuyết phục , và tiếp cận khách hàng tốt

* Vui vẻ , hòa đồng , năng động , nhiệt huyết với công việc.

* Ưu tiên người có kinh nghiệm làm qua kinh doanh bán hàng. .có băng lái xe oto.

* Am hiểu các dòng sản phẩm về sơn, ô tô , xe máy và các phụ tùng liên quan đến sơn.

* Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên hoặc các ngành liên quan Quản trị Kinh Doanh, Maketing là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp SHG Thì Được Hưởng Những Gì

