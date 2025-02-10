Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu
- Hồ Chí Minh:
- |220/8 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ, tiếp cận trực tiếp với khách hàng giới thiệu, tư vấn cho khách về sản phẩm, dịch vụ của công ty (các công trình xây dựng, nội thất, quảng cáo).
- Thực hiện chào giá sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng hợp đồng.
- Phối hợp cùng các bộ phận phòng ban công ty tổ chức thực hiện, theo dõi hợp đồng cho đến khi hoàn thành.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, theo dõi công nợ cho đến khi khách hàng thanh toán xong đơn hàng.
- Xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết.
- Quản lý và thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ đang phụ trách hoặc cấp trên giao phó.
- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và thường xuyên tìm kiếm khách hàng mới, công trình mới.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác, hòa đồng với đồng nghiệp.
- Chỉ tuyển Ứng viên từng Sales ngành xây dựng, nội thất, bảng hiệu quảng cáo
Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng 8h00 - 12h00, chiều 13h00 - 17h00.
- Môi trường trẻ năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
- Được đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng cho công việc.
- Phép năm, teambuilding, thưởng, BHXH - BHYT - BHTN theo quy định Nhà Nước...
- Địa điểm làm việc : 29/11/30 Lê Đức Thọ, P.07, Gò Vấp, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
