Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 141 Phú Châu, KP1, P.Tam Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao.

+ Triển khai chiến dịch phát triển khách hàng mới.

+ Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng

+ Phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành điện công nghiệp, cơ điện tử, điện-điện tử, điện tự động, điện lạnh,...

+ Sẽ được công ty đào tạo bàn bản

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.

+ Suy nghĩ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của nhà nước

Chích sách thưởng theo doanh số.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn như: Kỹ năng bán hàng, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo công việc, kỹ năng quản lý công việc,...

Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Trợ cấp khác: Theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

