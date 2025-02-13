Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị trường

- Tư vấn sản phẩm dịch vụ của cty đến khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ và KH mới

- Công ty có nguồn khách hàng tiềm năng ổn định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, hòa nhập tốt ưu tiên có kinh nghiệm sales.

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 15-18 triệu/tháng, theo năng lực + hoa hồng bán hàng: 1,5%/doanh thu

- Thưởng đạt doanh số năm: 20% lương mỗi tháng x số tháng công tác

- Thời gian làm việc : 8h00-17h00 (T2-T7)

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Du lịch hàng năm.

- Nghỉ phép và nghỉ lễ có lương theo luật LĐ.

- Cơ hội thăng tiến cao lên vị trí trưởng phòng kinh doanh.

- Chế độ hỗ trợ nhân viên mua nhà trả góp (nếu làm tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn

