Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị trường
- Tư vấn sản phẩm dịch vụ của cty đến khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ và KH mới
- Công ty có nguồn khách hàng tiềm năng ổn định.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, hòa nhập tốt ưu tiên có kinh nghiệm sales.
Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cơ bản: 15-18 triệu/tháng, theo năng lực + hoa hồng bán hàng: 1,5%/doanh thu
- Thưởng đạt doanh số năm: 20% lương mỗi tháng x số tháng công tác
- Thời gian làm việc : 8h00-17h00 (T2-T7)
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Du lịch hàng năm.
- Nghỉ phép và nghỉ lễ có lương theo luật LĐ.
- Cơ hội thăng tiến cao lên vị trí trưởng phòng kinh doanh.
- Chế độ hỗ trợ nhân viên mua nhà trả góp (nếu làm tốt)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
