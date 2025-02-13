Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 117A Nguyễn Tất Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên concept, layout make up và trang phục cho idol live
Tham gia các buổi livestream, short video với ekip
Theo dõi xu hướng trang điểm mới và áp dụng vào công việc
Quản lý và bảo quản các dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm
Chọn và phối trang phục, phụ kiện phù hợp với buổi livestream (có người đào tạo)
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có đam mê và năng khiếu về trang điểm, thẩm mỹ tốt
Có kiến thức cơ bản về các loại da, kỹ thuật trang điểm
Khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với các concept trang điểm khác nhau
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cập nhật xu hướng make up mới nhất
Có đam mê và năng khiếu về trang điểm, thẩm mỹ tốt
Có kiến thức cơ bản về các loại da, kỹ thuật trang điểm
Khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với các concept trang điểm khác nhau
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cập nhật xu hướng make up mới nhất
Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI