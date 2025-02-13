Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117A Nguyễn Tất Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên concept, layout make up và trang phục cho idol live

Tham gia các buổi livestream, short video với ekip

Theo dõi xu hướng trang điểm mới và áp dụng vào công việc

Quản lý và bảo quản các dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm

Chọn và phối trang phục, phụ kiện phù hợp với buổi livestream (có người đào tạo)

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có đam mê và năng khiếu về trang điểm, thẩm mỹ tốt

Có kiến thức cơ bản về các loại da, kỹ thuật trang điểm

Khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với các concept trang điểm khác nhau

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cập nhật xu hướng make up mới nhất

Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK

