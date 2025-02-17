Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Vinhome Q9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xác định mục tiêu khách hàng mục tiêu, thu thập thông tin khách hàng (khảo sát, thực tế, hội chợ triển lãm, internet)
Liên hệ với khách hàng hẹn gặp chào hàng, bán hàng , quản lí chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế , kỹ thuật . Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa .
Đã có kinh nghiệm bán hàng B2B tối thiểu 3 năm ngành hàng ( hóa chất công nghiệp ,
máy móc , thiết bị công nghiệp, linh kiện … đối với ứng viên ứng tuyển vị trí đại diện
kinh doanh kênh công nghiệp )
Đã có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 2 năm ngành ô tô như ( bán xe đầu kéo , xe tải ;
bán lốp xe công trình , bán phụ tùng , linh kiện cho xe ô tô tải- đầu kéo … đối với ứng
viên ứng tuyển vị trí Đại diện kinh doanh kênh vận tải )
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 08 triệu đến 15 triệu ( thỏa thuận ) , thưởng doanh số bán hàng hấp dẫn .
Thưởng hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao ; được khám sức khỏe định kỳ hàng năm .
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; có cơ hội thăng
tiến và khẳng định bản thân ; gắn bó lâu dài .
Được tham gia BHXH, chế độ khác theo luật lao động .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN
