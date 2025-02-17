Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhome Q9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xác định mục tiêu khách hàng mục tiêu, thu thập thông tin khách hàng (khảo sát, thực tế, hội chợ triển lãm, internet)

Liên hệ với khách hàng hẹn gặp chào hàng, bán hàng , quản lí chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế , kỹ thuật . Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa .

Đã có kinh nghiệm bán hàng B2B tối thiểu 3 năm ngành hàng ( hóa chất công nghiệp ,

máy móc , thiết bị công nghiệp, linh kiện … đối với ứng viên ứng tuyển vị trí đại diện

kinh doanh kênh công nghiệp )

Đã có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 2 năm ngành ô tô như ( bán xe đầu kéo , xe tải ;

bán lốp xe công trình , bán phụ tùng , linh kiện cho xe ô tô tải- đầu kéo … đối với ứng

viên ứng tuyển vị trí Đại diện kinh doanh kênh vận tải )

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Lương cơ bản từ 08 triệu đến 15 triệu ( thỏa thuận ) , thưởng doanh số bán hàng hấp dẫn .

Thưởng hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao ; được khám sức khỏe định kỳ hàng năm .

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; có cơ hội thăng

tiến và khẳng định bản thân ; gắn bó lâu dài .

Được tham gia BHXH, chế độ khác theo luật lao động .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN

