Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng hợp tác kinh doanh ngành trang trí nội thất – gạch men.

- Thực hiện chào giá sản phẩm ,chăm sóc KH cũ, chủ động tìm kiếm – phát triển KH mới.

- Xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết.

- Chẳm sóc hệ thống khách hàng có sẳn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- TN chuyên ngành QTKD, ưu tiên người có KN trong ngành VLXD gạch men -TTNT

- Yêu thích lĩnh vực KD, hoạt bát , giao tiếp tốt , chấp nhận đi công tác tỉnh.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng + phụ cấp xăng trên 15 triệu

- Ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội được đào tạo và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát

