Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1152
- 1154 Đường 3 / 2, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng hợp tác kinh doanh ngành trang trí nội thất – gạch men.
- Thực hiện chào giá sản phẩm ,chăm sóc KH cũ, chủ động tìm kiếm – phát triển KH mới.
- Xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết.
- Chẳm sóc hệ thống khách hàng có sẳn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- TN chuyên ngành QTKD, ưu tiên người có KN trong ngành VLXD gạch men -TTNT
- Yêu thích lĩnh vực KD, hoạt bát , giao tiếp tốt , chấp nhận đi công tác tỉnh.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + thưởng + phụ cấp xăng trên 15 triệu
- Ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Thưởng lễ theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội được đào tạo và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
