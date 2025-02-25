Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 530 Nguyễn Kiệm, P. 04, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch tới khách hàng (khách hàng đến trực tiếp văn phòng làm việc, không đi thị trường);
- Chăm sóc, tư vấn khách hàng dựa trên danh mục Công ty cung cấp;
- Phát triển đa dạng nguồn khách hàng ngoài danh mục khách hàng công ty cung cấp;
- Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, thăm dò ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả...);
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm về sales, chăm sóc khách hàng, bán hàng, tư vấn,...
-Am hiểu tuyến điểm và tour tuyến trong nước/quốc tế
-Có trách nhiệm với công việc, siêng năng, nhanh nhẹn.
-Đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Du lịch lữ hành trở lên
-Nam/ Nữ từ 20 - 30 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định (7.000.000 - 10.000.000/tháng) + % Hoa hồng + Thưởng nóng.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiêp trẻ trung, năng động, thích hợp GenZ.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho Công việc
- Đóng BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.
- Du lịch hàng năm (Không phân biệt chính thức, thử việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 58 Nguyễn Phi Khanh Phường Tân Định Quận 1 TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

