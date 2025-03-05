Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Làm việc với các hãng đối tác:

2. Tư vấn, làm việc với khách hàng:

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Cử nhân trở lên về Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm tương tự trong lĩnh vực kinh doanh, quan hệ khách hàng/quản lý đối tác.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục, đàm phán xuất sắc.

- Thành thạo tin học văn phòng MS Office (đặc biệt là MS Excel), chuẩn bị slide thuyết trình, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm CRM (quản lý quan hệ khách hàng).

- Kinh nghiệm cung cấp các giải pháp tập trung vào khách hàng, cho nhu cầu của khách hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT)

- Kỹ năng quản lý dự án, quản trị hợp đồng

- Cẩn thận, chi tiết, khéo léo, chịu được áp lực.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình, có khả năng đi công tác theo lịch điều động

- Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc Toeic 800 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

