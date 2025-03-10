Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Làm việc với khách hàng qua điện thoại, email, facebook từ dữ liệu phòng marketing chạy, từ dữ liệu tự khai thác.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển Khách hàng mới có nhu cầu sỉ nguyên liệu ngành mỹ phẩm, làm đẹp và gia công mỹ phẩm trong và ngoài nước.
Tìm hiểu thị trường sản phẩm, thị hiếu khách hàng, tư vấn các sản phẩm xu hướng an toàn, hiệu quả cho Khách hàng gia công trong và ngoài nước.
Tư vấn sản phẩm, chiến lược, chăm sóc Khách hàng cũ của công ty trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp và chăm sóc da như Spa, Thẩm Mỹ Viện, Bệnh viện thẩm mỹ, ...
Tham gia cùng với bộ phận Marketing để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm Khách hàng.
Lập kế hoạch, báo cáo kết quả và đề xuất cho trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.
Sẵn sàng công tác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 – 40 tuổi, giới tính: Nam, Nữ
Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan tới Dược mỹ phẩm, Quản trị kinh doanh, Marketing ...
Ưu tiên Am hiểu về lĩnh vực Dược phẩm, thực phẩm chức năng.
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.
Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lí vấn đề nhanh gọn
Có tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi ý tưởng mới mẻ.
Tuân thủ kỷ luật, bảo mật thông tin.
Hiểu biết về mỹ phẩm, bao bì, thương hiệu là một lợi thế
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm Sale mảng gia công B2B
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh (Ưu tiên).
Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày.
Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các vị trí sale.

Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên 20 triệu vnđ/tháng (LCB 8tr + PC+thưởng + %HH)BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn. Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Có cơ hội giao tiếp, làm việc với các công ty mảng mỹ phẩm, nguyên liệu lớn trong và ngoài nước.
Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng, thăng tiến trong công việc. Tham gia hội thảo, khóa học nâng cao kỹ năng và liên tục thử sức với các cơ hội
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Được quyền tự do ngôn luận đề xuất, áp dụng kiến thức vào quy trình thực tiễn.
Được đào tạo thêm về ngành Dược Mỹ Phẩm.
Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, ngõ 45/1 phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

