Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 49, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng, phát triển thị trường.

Thực hiện công việctiếp thịvà chào bán các tour nội địa cho đối tượng khách đoàn, khách lẻ là cá nhân, công ty,tổ chức.

Tư vấn tour theo yêu cầu khách hàng;

Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳngtrở lên,chuyên ngành Du lịch, QTKD Lữ hành.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo tiếng anh.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, am hiểu về internet, mạng xã hội.

Khả năng tìm kiếm khách hàng tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 7 Triệu + % lợi nhuận tour bán được. Thu nhập từ 10 đến >18 triệu ( Nếu có năng lực cao, có thể thỏa thuận nhận mức lương cúng cao hơn).

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Nhiều cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến.

Được đi du lịch khảo sát tuyến điểm trong năm.

Các chế độđãi ngộ khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin