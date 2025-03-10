Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 49, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng, phát triển thị trường.
Thực hiện công việctiếp thịvà chào bán các tour nội địa cho đối tượng khách đoàn, khách lẻ là cá nhân, công ty,tổ chức.
Tư vấn tour theo yêu cầu khách hàng;
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳngtrở lên,chuyên ngành Du lịch, QTKD Lữ hành.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo tiếng anh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, am hiểu về internet, mạng xã hội.
Khả năng tìm kiếm khách hàng tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo tiếng anh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, am hiểu về internet, mạng xã hội.
Khả năng tìm kiếm khách hàng tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng 7 Triệu + % lợi nhuận tour bán được. Thu nhập từ 10 đến >18 triệu ( Nếu có năng lực cao, có thể thỏa thuận nhận mức lương cúng cao hơn).
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Nhiều cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến.
Được đi du lịch khảo sát tuyến điểm trong năm.
Các chế độđãi ngộ khác của Công ty
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Nhiều cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến.
Được đi du lịch khảo sát tuyến điểm trong năm.
Các chế độđãi ngộ khác của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
