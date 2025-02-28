Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Kyoshi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A5.01 Tầng 05 Block A, Tòa nhà Sky Center, Số 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Nhân viên kinh doanh

3. Báo cáo & phát triển chiến lược kinh doanh

• Báo cáo doanh số, phân tích thị trường & đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng.

• Phối hợp với bộ phận marketing, kỹ thuật để triển khai chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Cơ khí, Kỹ thuật, Tự động hóa, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có 1 – 3 năm kinh nghiệm trong kinh doanh B2B, dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo lường, thiết bị CNC, thiết bị công nghiệp.

• Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, nhưng có đam mê kinh doanh trong ngành cơ khí.

• Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng kỹ thuật.

• Tư duy kinh doanh, khả năng đàm phán, thương lượng hợp đồng.

• Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thông số dụng cụ cắt gọt là lợi thế.

• Có phương tiện cá nhân (xe máy/ô tô) để đi gặp khách hàng.

• Sẵn sàng đi công tác & làm việc tại nhà máy của khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Kyoshi Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10 đến 18 triệu/tháng .

• Thưởng doanh số, thưởng tháng, quý, năm

• Lộ trình rõ ràng: Nhân viên → Trưởng nhóm Kinh doanh → Trưởng phòng Kinh doanh.

• Công tác phí, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, công cụ làm việc.

