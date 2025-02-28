Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A5.01 Tầng 05 Block A, Tòa nhà Sky Center, Số 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
3. Báo cáo & phát triển chiến lược kinh doanh
• Báo cáo doanh số, phân tích thị trường & đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng.
• Phối hợp với bộ phận marketing, kỹ thuật để triển khai chiến dịch bán hàng hiệu quả.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Cơ khí, Kỹ thuật, Tự động hóa, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có 1 – 3 năm kinh nghiệm trong kinh doanh B2B, dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo lường, thiết bị CNC, thiết bị công nghiệp.
• Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, nhưng có đam mê kinh doanh trong ngành cơ khí.
• Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng kỹ thuật.
• Tư duy kinh doanh, khả năng đàm phán, thương lượng hợp đồng.
• Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thông số dụng cụ cắt gọt là lợi thế.
• Có phương tiện cá nhân (xe máy/ô tô) để đi gặp khách hàng.
• Sẵn sàng đi công tác & làm việc tại nhà máy của khách hàng.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương từ 10 đến 18 triệu/tháng .
• Thưởng doanh số, thưởng tháng, quý, năm
• Lộ trình rõ ràng: Nhân viên → Trưởng nhóm Kinh doanh → Trưởng phòng Kinh doanh.
• Công tác phí, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, công cụ làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
