Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tour, visa hộ chiếu, khách sạn, địa điểm tham quan...

Phối hợp chặt chẽ cùng Bộ phận điều hành, lên chương trình, điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo tỷ lệ chốt khách cao nhất.

Thực hiện giao dịch với khách hàng: Đàm phán, ký kết hợp đồng, đăng ký tour...

Hàng ngày theo dõi, cập nhật tình trạng các đoàn đang giao dịch, đang chạy và xử lý phát sinh nếu có.

Đảm bảo quyết toán các Hợp đồng theo quy định đề ra.

Liên hệ với khách để cập nhật kịp thời những thông tin về giá dịch vụ, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Xác định thị trường mục tiêu, thiếp lập phương án kinh doanh phù hợp và chịu trách nhiệm phát triển thị trường du lịch theo định hướng khi được phân công.

Nhập dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng và báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh...

Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách.

Có kinh nghiệm bán tour nội địa hoặc tour outbound.

Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng đàm phám giá, dịch vụ; Trao đổi làm việc với đối tác.

Có laptop cá nhân.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6-8 triệu /tháng + Hoa Hồng

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...

Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...

Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...

ơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Aan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin