Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 38B Lạc Nghiệp, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm chăm sóc tóc của Công ty (dầu gội, dưỡng, tinh dầu, hóa chất uốn, tẩy, nhuộm,...)

Đi thị trường hàng ngày, gặp gỡ khách hàng là các salon tóc, hairsalon trên địa bàn phụ trách (tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại về đổi trả sản phẩm, về dịch vụ, chất lượng...)

Chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới trong khu vực quản lý.

Xúc tiến kí hợp đồng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.

Lập báo cáo công việc hàng tuần theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc đi thị trường, khả năng giao tiếp tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường, ưu tiên các ứng viên trong ngành dược mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm (da, tóc, nail), đặc biệt là ngành tóc.

Ứng viên từ 22 đến dưới 31 tuổi.

Thời gian làm việc: checkin 8h00 mỗi ngày tại Công ty từ thứ 2 đến sáng thứ 7, sau 10h00 đi thị trường tại các khu vực quản lý.

Chịu được áp lực cao, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 đến 18 triệu++/tháng (Lương + phụ cấp cơ bản 6 triệu/tháng, lương KPI 2 triệu/tháng + thưởng doanh thu, thưởng quý, thưởng 6 tháng)

Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng.

Được đào tạo huấn luyện đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong nghề mỹ phẩm

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó, happy day, du lịch, quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10, kết hôn, sinh con, 1/6, Trung thu.

Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin